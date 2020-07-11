Думка інших країн не може вплинути, – Ердоган про статус мечеті для собору Святої Софії
Турецька влада вирішила повернути собору Святої Софії статус мечеті, на що отримала шквал критики від європейських країн. Втім, це не спиняє президента Реджепа Ердогана.
Ердоган каже: зробити із собору Святої Софії (Ая-Софія) в Стамбулі мечеть – право і воля народу. Слова президента Туреччини передає інформаційна агенція "Анадолу".
Раніше ЄС розкритикував Туреччину через повернення собору Святої Софії статусу мечеті
Натомість шквалбну крикику від Європейську Союзу він перевів у "ісламофобію".
Країни, які не можуть боротися з ісламофобією на своїй території, критикують Туреччину за користування своїм суверенним правом,
– відповів на критику Ердоган.
Рішення про зміну статусу собору на мечеть ухвалювали, ґрунтуючись на бажанні і волю народу. "Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", – підсумував Ердоган.