Турецька влада вирішила повернути собору Святої Софії статус мечеті, на що отримала шквал критики від європейських країн. Втім, це не спиняє президента Реджепа Ердогана.

Ердоган каже: зробити із собору Святої Софії (Ая-Софія) в Стамбулі мечеть – право і воля народу. Слова президента Туреччини передає інформаційна агенція "Анадолу".

Раніше ЄС розкритикував Туреччину через повернення собору Святої Софії статусу мечеті

Натомість шквалбну крикику від Європейську Союзу він перевів у "ісламофобію".

Країни, які не можуть боротися з ісламофобією на своїй території, критикують Туреччину за користування своїм суверенним правом,

– відповів на критику Ердоган.

Рішення про зміну статусу собору на мечеть ухвалювали, ґрунтуючись на бажанні і волю народу. "Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", – підсумував Ердоган.