Турецкие власти решили вернуть собору Святой Софии статус мечети, на что получила шквал критики от европейских стран. Впрочем, это не останавливает президента Реджепа Эрдогана.

Эрдоган говорит: сделать из собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле мечеть – право и воля народа. Слова президента Турции передает информационное агентство "Анадолу".

Ранее ЕС раскритиковал Турцию за возвращение собору Святой Софии статуса мечети

Вместе с тем шквал критики от Европейскую Союза он перевел в "исламофобию".

Страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории, критикуют Турцию за пользование своим суверенным правом,

– ответил на критику Эрдоган.

Решение об изменении статуса собора в мечеть принимали, основываясь на желании и воле народа. "Мнение других стран не может повлиять на наше решение", – подытожил Эрдоган.

О фактах и ​​тайны легендарного собора Святой Софии советуем прочитать по ссылке.

Что известно о возвращении собору Святой Софии статуса мечети