Мнение других стран не может повлиять, – Эрдоган о статусе мечети для собора Святой Софии
Турецкие власти решили вернуть собору Святой Софии статус мечети, на что получила шквал критики от европейских стран. Впрочем, это не останавливает президента Реджепа Эрдогана.
Эрдоган говорит: сделать из собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле мечеть – право и воля народа. Слова президента Турции передает информационное агентство "Анадолу".
Ранее ЕС раскритиковал Турцию за возвращение собору Святой Софии статуса мечети
Вместе с тем шквал критики от Европейскую Союза он перевел в "исламофобию".
Страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории, критикуют Турцию за пользование своим суверенным правом,
– ответил на критику Эрдоган.
Решение об изменении статуса собора в мечеть принимали, основываясь на желании и воле народа. "Мнение других стран не может повлиять на наше решение", – подытожил Эрдоган.
О фактах и тайны легендарного собора Святой Софии советуем прочитать по ссылке.
Что известно о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
- Бойко обсуждаемое решение власти Турции одобрил 10 июля.
- Святая София с 1934 года была музеем. Почти тысячу лет собор был христианским, а затем еще около 500 – мусульманским.
- Сейчас местные власти уверяют: несмотря на то, что собор снова будет мечетью, туда и дальше будут пускать христиан.
- Высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель раскритиковал такое решение Турции, отметив, что Святая София имеет значительное символическое и историческое значение для христиан.
- Собор имеет и прямое отношение к христианству в Украине. По преданию, именно там посланцы Владимира Великого знакомились с христианской верой.