ЕС раскритиковал Турцию за возвращение собору Святой Софии статуса мечети
Турецкие власти решили вернуть собору Святой Софии статус мечети, который был до 1934 года. На такое решение уже отреагировал высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель.
Святая София имеет значительное символическое, историческое и общечеловеческое значение, передает слова Борреля сайт Евросоюза.
К слову Собор Святой Софии в Константинополе снова станет мечетью
Турция разработала устоявшуюся традицию сохранения культуры, а также признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Впрочем, это решение о передаче памятника под управления по делам религий является досадным,
– заявил Хосеп Боррель.
Он отметил, что как один из основателей Альянса цивилизаций Турция обязалась развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, а также усиливать толерантность и сосуществование.
Возвращение собора Святой Софии статуса мечети: коротко
- Такое решение власти Турции одобрили 10 июля. До этого Святая София с 1934 года была музеем. Особенность храма и суть споров состоит в том, что почти тысячу лет он был христианским, а затем еще около 500 – мусульманским.
- При этом местные власти заверили: несмотря на то, что собор снова будет мечетью, туда и дальше будут пускать христиан. Поэтому туристы с преимущественно христианских стран смогут попасть внутрь.