Турецкие власти решили вернуть собору Святой Софии статус мечети, который был до 1934 года. На такое решение уже отреагировал высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель.

Святая София имеет значительное символическое, историческое и общечеловеческое значение, передает слова Борреля сайт Евросоюза.

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Турция разработала устоявшуюся традицию сохранения культуры, а также признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Впрочем, это решение о передаче памятника под управления по делам религий является досадным,

– заявил Хосеп Боррель.

Он отметил, что как один из основателей Альянса цивилизаций Турция обязалась развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, а также усиливать толерантность и сосуществование.

Возвращение собора Святой Софии статуса мечети: коротко