Городские власти Стамбула приняли решение, по которому собор Святой Софии из музея снова станет мечетью. Фактически, местные власти отменили решение правительства от 1934 года О статусе музея, как "восьмого чуда света".

По новому решению собор снова может использоваться в качестве мечети, сообщает турецкое издание Anadolu.

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Городской совет пришел к выводу, что Ая-София может использоваться только как мечеть. Об этом говорится в документации Фонда имени Султана Ахмет Хана, на балансе которого и находится собор.

При этом местная власть уверяет: несмотря на то, что собор снова будет мечетью, туда и в дальнейшем будут впускать христиан. Поэтому туристы из преимущественно христианских стран и в дальнейшем смогут попасть внутрь.

К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщил, что успел подписать документ, по которому собор Святой Софии станет мечетью.

Что известно о соборе Святой Софии

Его справедливо называют "восьмым чудом света". Строительство собора началось почти 1,5 тысячи лет назад, а более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире.

Еще в 532 году византийский император Юстиниан приказал построить на этом месте новую церковь Святой Софии, которая бы стала украшением столицы империи. По легенде, план здания ему вручили ангелы, пока император спал.

Интересно, что этот собор имеет и прямое отношение к христианству в Украине. По преданию, именно там посланцы Владимира Великого знакомились с христианской верой.

Последняя литургия в соборе состоялась в 1453 году. После этого храм, как и Константинополь захватили османы и превратили в мечеть. В 1934 году в нем сделали музей.

Интерьер собора Святой Софии / фото Dirilis Postasi