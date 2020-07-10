Міська влада Стамбула схвалила рішення, за яким собор Святої Софії з музею знову стане мечеттю. Фактично, місцева влада скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею "восьмого дива світу".

За новим рішенням собор знову може використовуватися в якості мечеті, повідомляє турецьке видання Anadolu.

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Міська рада дійшла до висновку, що Ая-Софія може використовуватися лише як мечеть. Про це мовиться в документації Фонду імені Султана Ахмет Хана, на балансі якого й перебуває собор.

При цьому місцева запевняє: попри те, що собор знову буде мечеттю, туди й надалі впускатимуть християн. Тож туристи з переважно християнських країн і надалі зможуть потрапити всередину.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже повідомив, що встиг підписати документ, за яким собор Святої Софії знову стане мечеттю.

Що відомо про собор Святої Софії

Його справедливо називають "восьмим дивом світу". Будівництво собору розпочалося майже 1,5 тисячі років тому, а понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі.

Ще в 532 році візантійський імператор Юстиніан наказав збудувати на цьому місці нову церкву Святої Софії, яка б стала прикрасою столиці імперії. За легендою, план будівлі йому вручили ангели, поки імператор спав.

Цікаво, що цей собор має і пряме відношення до християнства в Україні. За переказами, саме там посланці Володимира Великого знайомилися з християнською вірою.

Остання літургія в соборі відбулася в 1453 році. Після цього храм, як і Константинополь, захопили османи й перетворили на мечеть. У 1934 році в ній зробили музей.



Інтер'єр собору Святої Софії / фото Dirilis Postasi