ЄС розкритикував Туреччину через повернення собору Святої Софії статусу мечеті
Турецька влада вирішила повернути собору Святої Софії статус мечеті, який був до 1934 року. На таке рішення вже відреагував високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.
Свята Софія має значне символічне, історичне й загальнолюдське значення, передає слова Борреля сайт Євросоюзу.
До слова Собор Святої Софії в Константинополі знову стане мечеттю
Туреччина розробила усталену традицію збереження культури, а також визнану традицію інтелектуальної й культурної відкритості. Втім це рішення про передачу пам'ятника під управління в справах релігій є прикрим,
– заявив Жозеп Боррель.
Він зауважив, що як один із засновників Альянсу цивілізацій Туреччина зобов'язалася розвивати міжрелігійний і міжкультурний діалог, а також посилювати толерантність і співіснування.
Повернення собору Святої Софії статусу мечеті: коротко
- Таке рішення влада Туреччини схвалила 10 липня. До цього Свята Софія з 1934 року була музеєм. Особливість храму й суть суперечок полягає в тому, що майже тисячу років він був християнським, а потім ще близько 500 – мусульманським.
- При цьому місцева влада запевнила: попри те, що собор знову буде мечеттю, туди й надалі впускатимуть християн. Тож туристи з переважно християнських країн зможуть потрапити всередину.