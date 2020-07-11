Турецька влада вирішила повернути собору Святої Софії статус мечеті, який був до 1934 року. На таке рішення вже відреагував високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

Свята Софія має значне символічне, історичне й загальнолюдське значення, передає слова Борреля сайт Євросоюзу.

До слова Собор Святої Софії в Константинополі знову стане мечеттю

Туреччина розробила усталену традицію збереження культури, а також визнану традицію інтелектуальної й культурної відкритості. Втім це рішення про передачу пам'ятника під управління в справах релігій є прикрим,

– заявив Жозеп Боррель.

Він зауважив, що як один із засновників Альянсу цивілізацій Туреччина зобов'язалася розвивати міжрелігійний і міжкультурний діалог, а також посилювати толерантність і співіснування.

Повернення собору Святої Софії статусу мечеті: коротко