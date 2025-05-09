Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету The Washington Post.

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Почему новый Папа выбрал такое имя

В Ватикане 8 мая избрали нового Папу Римского. Больше всего голосов избирателей во время конклава получил кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Теперь его имя Лев. Новый Папа выступил с речью, подчеркивая необходимость налаживать диалог.

Все 13 пап с именем Лев были реформаторами. Их правление было исторически значимым и имело сильное влияние на церковь. Известно, что Папу Льва I называли "Великим", а Лев XIII был сторонником Украинской греко-католической церкви и выпустил труд Rerum novarum, где писал о человеческом достоинстве и достоинстве труда.

Выбрав имя Лев XIV, Прево показывает, что привержен социальному учению церкви, которое было основано его предшественником Львом XIII,

– считает американский священник и эксперт по Ватикану Томас Риз.

Издание пишет, что так Папа Лев XIV вполне мог выбрать имя своего фаворита среди предыдущих понтификов, чтобы продолжать их дело.

Ранее популярными именами среди новоизбранных пап были Иоанн и Григорий. Их использовали 21 и 16 раз соответственно. Также 15 раз понтифики выбирали имя Бенедикт, а 14 – Климент.

За более чем 2 000 лет существования католической церкви папы использовали всего 84 имен, ведь они часто повторялись.

Например немецкий кардинал Йозеф Ратцингер, который известен как Бенедикт XVI выбрал имя, ссылаясь на Бенедикта XV, который руководил церковью во время Первой мировой войны. Бенедикт XVI так же планировал править ради "службы примирения и гармонии между народами".

А последний Папа Римский Франциск, в обычной жизни кардинал Хорхе Марио Бергольо, назвал себя в честь святого Франциска Ассизского, который был "человеком бедности и мира, человеком, который любит и защищает творение". Заметно, что именно на бедных и обездоленных Папа Франциск и возложил свое служение.

В ранние дни католицизма понтифики не меняли свое имя. Но в 533 году новую традицию ввел Папа Иоанн II, ведь его настоящее имя было Меркурий. Предположительно, он не хотел иметь ассоциаций с языческим римским богом.

В 1700-1900-х годах среди понтификов было популярно имя Пий, позже они часто выбирали "Иоанн" и "Павел". В конце 20 века Папа впервые использовал двойное имя – Иоанн Павел. А позже польский кардинал Кароль Войтыла во второй раз выбрал это необычное для руководителей Церкви имя.