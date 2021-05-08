Папа Римский призвал страны остановить действие патентов на вакцины против COVID-19
Папа Римский Франциск I поддержал идею временно остановить действие патентов на вакцины от коронавируса. Это нужно сделать, чтобы вакцины были более доступными.
Источник:Vatican News
Об этом понтифик сказал в обращении к участникам концерта. Его организовали в поддержку справедливого распределения вакцин.
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Позиция Папы Римского
В своей речи Папа Римский рассказал о "вирусе индивидуализма", который делает людей равнодушными к страданиям других.
Одним из вариантов этого вируса является замкнутый национализм, который становится на пути, например, интернационализма прививок. Другим вариантом является то, что ставим законы рынка и интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества,
– отметил он.
Что известно о приостановлении патентов на вакцины
На днях правительство США поддержало инициативу отменить патент на вакцину против COVID-19. Это позволило бы многим странам производить собственную вакцину. Ранее, инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а также правительство Испании. Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.
Однако, в Германии такую идею не поддерживают. Там сообщили, что отказ от патента не приведет к автоматическому ускорению темпов вакцинации в мире.
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