Компании-производители вакцины Pfizer и BioNTech обратились к правительственному агентству США с просьбой получить полное и постоянное разрешение на использование их вакцины. Сейчас там разрешили использовать препараты во время чрезвычайной ситуации.

Чтобы получить постоянное разрешение, компания Pfizer должна предоставить всю информацию, которая подтверждает, что вакцина производится безопасно и является надежной. Корпорация попросила правительство США рассмотреть ее запрос в течение 6 месяцев.

Интересно В НАТО объяснили, почему не предоставляют Украине ПДЧ – Голос Америки

По мнению некоторых экспертов, полное разрешение может уменьшить беспокойство среди определенной части населения касательно надежности вакцины.

США поддерживает отмену патента

В то же время правительство США поддержало инициативу отменить патент на вакцину от COVID-19. Это позволило многим странам производить собственную вакцину. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а также правительство Испании.

Однако в Германии такую ​​идею не поддерживают. Там сообщили, что отказ от патента не приведет к автоматическому ускорения темпов вакцинации в мире. Также в Берлине считают, что это может повлечь приостановку инноваций в производстве вакцины, что особенно опасно в борьбе с новыми штаммами вируса.

Встреча Байдена и Путина

Президент Джо Байден сообщил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Он подчеркнул, что готов к встрече несмотря на то, что Россия продолжает держать значительные военные силы у границ Украины. Об этом Байден заявил в Белом доме 7 мая.

Подробнее Не влияет на желание встретиться с Путиным, – Байден о войсках у границ Украины

Бесплатная вакцина для туристов

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил о намерении предложить туристам американского мегаполиса прививаться от COVID-19. Мэрия может установить мобильные пункты вакцинации вблизи самых популярных туристических достопримечательностей.

Де Блазио предлагает использовать вакцину Johnson & Johnson, которая не требует таких сложных условий хранения как другие зарегистрированные в США вакцины и предусматривает только одну прививку.

Полный выпуск программы "Голос Америки" 7 мая: смотрите видео