Pfizer и BioNTech обратились к правительству США с просьбой – Голос Америки
Компании-производители вакцины Pfizer и BioNTech обратились к правительственному агентству США с просьбой получить полное и постоянное разрешение на использование их вакцины. Сейчас там разрешили использовать препараты во время чрезвычайной ситуации.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Чтобы получить постоянное разрешение, компания Pfizer должна предоставить всю информацию, которая подтверждает, что вакцина производится безопасно и является надежной. Корпорация попросила правительство США рассмотреть ее запрос в течение 6 месяцев.
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По мнению некоторых экспертов, полное разрешение может уменьшить беспокойство среди определенной части населения касательно надежности вакцины.
США поддерживает отмену патента
В то же время правительство США поддержало инициативу отменить патент на вакцину от COVID-19. Это позволило многим странам производить собственную вакцину. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а также правительство Испании.
Однако в Германии такую идею не поддерживают. Там сообщили, что отказ от патента не приведет к автоматическому ускорения темпов вакцинации в мире. Также в Берлине считают, что это может повлечь приостановку инноваций в производстве вакцины, что особенно опасно в борьбе с новыми штаммами вируса.
Встреча Байдена и Путина
Президент Джо Байден сообщил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Он подчеркнул, что готов к встрече несмотря на то, что Россия продолжает держать значительные военные силы у границ Украины. Об этом Байден заявил в Белом доме 7 мая.
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Бесплатная вакцина для туристов
Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил о намерении предложить туристам американского мегаполиса прививаться от COVID-19. Мэрия может установить мобильные пункты вакцинации вблизи самых популярных туристических достопримечательностей.
Де Блазио предлагает использовать вакцину Johnson & Johnson, которая не требует таких сложных условий хранения как другие зарегистрированные в США вакцины и предусматривает только одну прививку.
Полный выпуск программы "Голос Америки" 7 мая: смотрите видео
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