По словам Папы Франциска, самыми тяжелыми являются дерзость и ненависть. Кроме того, Папу спросили об отставке архиепископа Парижа Мишеля Опети, который ушел с поста после публикации информации во французском журнале о его интимных отношениях с женщиной.

К теме Папа Римский говорит, что готов встретиться с московским патриархом Кириллом

"Грехи тела не являются самыми серьезными", – сказал глава католической церкви.

За что отстранили епископа

Что касается Мишеля Опети, то Папа Франциск отметил, что "это была ошибка с его стороны, нарушение шестой заповеди, но не полное". Шестая заповедь касается людей, которые занимаются сексом вне брака. Папа объяснил, что отстранил архиепископа из-за сплетен.

Обратите внимание! Архиепископы и высшие члены Католической Церкви не могут состоять в браке. Это означает, что они воздерживаются и от секса.

Скандал с Мишелем Опети: что известно