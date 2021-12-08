За словами Папи Франциска, найважчими є зухвалість та ненависть. Крім того, Папу запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який пішов з посади після публікації інформації у французькому журналі про його інтимні стосунки з жінкою.

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"Гріхи тіла не є найсерйознішими", – сказав голова католицької церкви.

Через що відсторонили єпископа

Щодо Мішеля Опеті, то Папа Франциск зазначив, що "це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне". Шоста заповідь стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом. Папа пояснив, що відсторонив архієпископа через плітки.

Скандал з Мішелем Опеті: що відомо

  • Архієпископ Парижа Мішель Опеті подав заяву на зречення до Папи Римського Франциска.
  • Газета Le Figaro писала, що Опеті пішов на такий крок через появу у ЗМІ пліток про його інтимний зв'язок з однією з парафіянок.
  • Журнал Le Point 22 листопада опублікував статтю про Опеті, в якій мовилось, що він перебував у стосунках із парафіянкою у 2012 році, коли обіймав посаду генерального вікарія.
  • Опеті у прощальному посланні наголосив, що зрікся сану не через провину, а щоби запобігти поділам, які з'являються там, де є підозри та втрата довіри.