За словами Папи Франциска, найважчими є зухвалість та ненависть. Крім того, Папу запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який пішов з посади після публікації інформації у французькому журналі про його інтимні стосунки з жінкою.

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"Гріхи тіла не є найсерйознішими", – сказав голова католицької церкви.

Через що відсторонили єпископа

Щодо Мішеля Опеті, то Папа Франциск зазначив, що "це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне". Шоста заповідь стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом. Папа пояснив, що відсторонив архієпископа через плітки.

Зверніть увагу! Архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не можуть мати шлюб. Це означає, що вони утримуються й від сексу.

Скандал з Мішелем Опеті: що відомо