Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Facebook Митрополита Киевского и всея Украины. Он выразил соболезнования католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви, которые потеряли своего главу.

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Как отреагировал Епифаний

По словам главы ПЦУ, он воспринял известие о смерти понтифика "с сердечной печалью". Как глава Римско-Католической Церкви Франциск посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры и внедрению гуманитарных инициатив.

Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей,

– отметил Епифаний.

Понтифик стремился помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом. В своем пасхальном послании 20 апреля он вспомнил о "растерзанной войной Украине".

Пусть Господь упокоит душу Папы Римского Франциска в Своих обителях, а нас помилует и спасет, потому что Он Благ и Человеколюбив,

– добавил глава ПЦУ.

К слову, на смерть Папы уже отреагировал Владимир Зеленский. Президент отметил, что покойный умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству.

"Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые обращались к Папе Франциску за духовной поддержкой. Вечная память!" – написал Зеленский.