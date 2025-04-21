Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию и Reuters.

Смотрите также Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска

Что происходит в Ватикане

21 апреля умер Папа Римский Франциск. Еще накануне он встретился с верующими, хотя был очень слаб. Ватикан и весь христианский мир выражает соболезнования по поводу потери понтифика, который запомнился своими поучениями, призывами к миру и добром.

О смерти Папы Франциска в Ватикане извещает колокол собора Святого Петра. Главная площадь перекрыта, а рядом собрались паломники и туристы.

Главная площадь Ватикана после смерти Папы Римского: онлайн-трансляция

Похороны Папы Франциска состоятся через 4 – 6 дней на площади Святого Петра. Его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Франциск станет первым Папой за более чем столетие, который найдет вечный покой не в Ватикане. Папа Римский также захотел, чтобы на его погребении не было традиционных трех вложенных гробов и публичного прощания на катафалке.

После похорон коллегия кардиналов соберется на конклав, где выберут нового Папу. Среди вероятных преемников есть 8 кардиналов, в частности Пьетро Паролина, Фридолина Амбонго Бесунгу и Маттео Дзуппи.