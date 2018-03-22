Папа Римский наказал 9 украинских монахов за экзорцизм

Папа Римский Франциск утвердил декреты об исключении из монашества девяти украинских монахов за экзорцизм.

Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви.

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"О сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках начали говорить в 2004 году. Она якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и некоторых святых. Некоторые "послания" записывал отец Планчак. Священник подтверждал их правдивость и происхождения от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ", – говорится в сообщении.

Во время проверок монастырей в селе Колодеевка и Большие Борки выявили нарушения монашеской дисциплины и совершения молитв экзорцизма без отдельного разрешения.

"Часть монахов не соблюдали устав, а в деятельности руководствовалась указаниями "пророчицы". Для окончательных выводов в монастырях работала специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Она не обнаружила никаких признаков того, что "откровения", или "голоса", с. Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхъестественное происхождение. Зато было утверждено, что те, кто их распространяет, манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства,

– говорится в сообщении.

Папа Римский утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) об удалени с монашеской состояния девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчак), иеромонаха Андрея (Николая Костевская), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратич) , брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасин), брата Пантелеймона (Ивана Василик), брата Марьяна (Муховский), брата Николая (Хахула). Это решение Папы является окончательным и не может быть обжаловано.