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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Папа Римський покарав 9 українських ченців за екзорцизм

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Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск / svoboda.org

Папа Римський Франциск затвердив декрети про вилучення з чернецтва дев'ятьох українських ченців за екзорцизм.

Про це повідомляється на сайті Української греко-католицької церкви.

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"Про сестру Марію Баран з монастиря у Великих Бірках почали говорити в 2004 році. Вона нібито чула голос Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої Богородиці і деяких святих. Деякі "послання" записував отець Планчак. Священик підтверджував їхню правдивість і походження від Бога, не маючи на це повноважень, про що офіційно заявили в Синоді УГКЦ", — йдеться в повідомленні.

Під час перевірок монастирів в селі Колодіївка та Великі Бірки виявили порушення чернечої дисципліни і здійснення молитов екзорцизму без окремого дозволу.

"Частина ченців не дотримувалися уставу, а в діяльності керувалася вказівками "пророчиці". Для остаточних висновків у монастирях працювала спеціальна комісія, створена розпорядженням глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Вона не виявила жодних ознак того, що "об’явлення", чи "голоси", с. Марії Баран та інших сестер монастиря Введення в храм Пресвятої Богородиці мають надприродне походження. Натомість, було стверджено, що ті, хто їх поширює, маніпулюють поняттями чернечого послуху та духовного проводу,
– йдеться у повідомленні.

Папа Римський затвердив декрети Архиєпископа і Митрополита Василя (Семенюка) про видалення з монашого стану дев’яти монахів: ієромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака), ієромонаха Андрія (Миколу Костевського), брата Макарія (Миколу Кошарського), брата Йоана (Михайла Ратича), брата Вартоломея (Андрія Зубрицького), брата Якова (Дмитра Сасіна), брата Пантелеймона (Івана Василика), брата Мар’яна (Муховського), брата Миколу (Хахулу). Це рішення Святішого Отця є остаточним і не може бути оскаржене.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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