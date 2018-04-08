Папа Римский осудил использование химоружия в Сирии

Около 70 человек погибли в сирийском городе Дума во время химической атаки. Это последний город, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. Однако, сирийское правительство назвало эти заявления сфабрикованными.

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск осудил использование химического оружия в сирийской Восточной Гуте. Об этом передает агентство Франс-Пресс.

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#BREAKING Pope Francis condemns the use of chemical weapons in Syria — AFP news agency (@AFP) 8 квітня 2018 р.

Напомним, в Сирийской Восточной Гуте правительственные войска Башара Асада осуществили химическую атаку. Медики и спасатели заявляют о 70 погибших. По данным волонтеров, количество жертв может увеличиться. Правительство Сирии называет сообщения о применении химического оружия в Думе "сфабрикованными". Минобороны России также отрицает факт использования химического оружия.