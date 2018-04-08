Россия заявила, что в Сирии не использовалось химическое оружие

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге опроверг информацию о том, что правительственные силы в Сирии использовали химическое оружие в городе Дума.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

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Волонтерская организация "Белые каски", заявила о том, что в Думе сирийскими вооруженными силами была сброшена бомба с хлором. Юрий Евтушенко опровергает эту информацию.

По словам Евтушенко, 8 апреля начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам". Он отметил, что ряд западных стран осуществляет меры по срыву данной операции, используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", – заявил Евтушенко.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума 70 человек умерли ужасной смертью в результате химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими. В правительстве США отметили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки.