В Сирии 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки: Асад все отрицает
Во время предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума скончались не менее 70 человек. Это последний город, который находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. В свою очередь, сирийское правительство назвало эти заявления сфабрикованными.
Об этом сообщают спасатели и медики, передает BBC.
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Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото с погибшими.
Государственный департамент США заявил, что, согласно отчетам, возможно "потенциально большое количество жертв". Там подчеркнули, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки.
Семьдесят людей задушили до смерти, а сотни все еще задыхаются,
– сказал Раед аль-Салех, глава "Белых касок".
Союз медицинских организаций помощи, американская благотворительная организация, которая работает с сирийскими больницами, сообщил, что больница подтвердила 70 смертей.