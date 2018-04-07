Украинские авиакомпании помогают доставлять в Сирию российских наемников, – расследование

Российские наемники в сирийские Дамаск или Латакию доставляются на самолетах Airbus или Boeing с аэропорта "Платов" в Ростове. Расписания этих "рейсов" официально нет, однако с 5 января 2017 авиакомпания Cham Wings осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Способствовали этому и украинские компании.

На таких рейсах используют самолеты Airbus A320 или Boeing, перевозящих одновременно до 180 человек. Расследование о таких полеты провели в Reuters.

Российские наемники в ростовском аэропорту

Airbus был одним из десятков самолетов, которые когда-то принадлежали европейским и американским авиакомпаниям. Через сеть посредников и офшоров эти самолеты оказались у ближневосточных авиакомпаний, по мнению Вашингтона, помогающих Сирии обходить санкции США.

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Обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings. США включили ее в санкционный список в 2016 году за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения.

Самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

Для ведения военной кампании Асаду и его союзникам в России, Иране и группировке "Хезболла" необходимы гражданские самолеты, с помощью которых можно было бы доставлять людей и снаряжение. Вашингтон пытается ограничить доступ к самолетам и запчастям для них с помощью санкций, включив в "черные списки" авиакомпании из Сирии и Ирана. Под санкции США попали несколько авиакомпаний из других стран - Вашингтон обвинили их в посредничестве.

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В последние годы десятки самолетов были зарегистрированы в Украине на две компании, "Хорс" и "Дарт", основанные бывшим советским морским пехотинцем и его сослуживцами, свидетельствует украинский реестр гражданских воздушных судов. Позже эти самолеты были сданы в аренду или проданы и эксплуатировались иранскими и сирийскими авиакомпаниями, показали данные сайтов по отслеживанию полетов.

Одна из украинских компаний, "Хорс", и бывший морской пехотинец, майор Сергей Томчани оказались в "черном списке" министерства торговли США в 2011 году. Бизнесмену вменялась в вину помощь в экспорте самолетов в Иран и Сирию без получения необходимых лицензий в США.

Однако за последние семь лет "Хорс" и "Дарт" смогли приобрести или получить в лизинг 84 подержанных самолета производства Airbus и Boeing, пропустив их через сеть не находящихся под санкциями структур, показало изучение национальных реестров воздушных судов. Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии, свидетельствуют данные трех сайтов, отслеживающих полеты и указывающих позывные компаний-операторов.

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Министерство финансов США включило "Хорс" и "Дарт" в "черный список" в сентябре 2017 года, сообщив, что они помогали находящимся под санкциями компаниям приобретать произведенные в США самолеты.

Один из самолетов Airbus A320 авиакомпании Cham Wings, который совершил полет Ростов – Сирия, по данным ирландского авиационного реестра, однажды принадлежал ILFC Ireland Limited, дочерней компании дублинской AerCap, одной из крупнейших в мире лизинговых фирм.

В январе 2015 года самолет с идентификационным номером EI-DXY был вычеркнут из реестра, сказал представитель ирландского управления авиации, отвечающего за реестр самолетов. Через два месяца этот самолет появился в реестре воздушных судов Украины. Новым владельцем самолета стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Gresham Marketing Ltd, свидетельствуют данные украинского реестра. Владельцами компании являются два украинца – Виктор Романика и Николай Саверченко, следует из корпоративных документов, просочившихся из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. По данным украинских корпоративных реестров, Романика и Саверченко – менеджеры в небольших местных компаниях.

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Gresham Marketing Ltd в марте 2015 года передала самолет EI-DXY в лизинг авиакомпании "Дарт", и воздушное судно получило новый бортовой номер UR-CNU, свидетельствует украинский реестр. В августе 2015 года оператором самолета стал "Хорс". С апреля 2015 года этот Airbus A320 стал выполнять рейсы для Cham Wings, следует из данных сайтов, отслеживающих полеты.

Томчани в 1980-е годы служил на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. После ухода из вооруженных сил в 1991 году в звании майора Томчани решил заняться авиацией и вместе с двумя бывшими сослуживцами основал в Киеве компанию "Хорс". Бывшие морпехи приобрели старые советские самолеты и отправили их в зоны военных действий, преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке. Сначала самолеты Хорса по заказам правительства и министерства обороны Анголы выполняли полеты в этой охваченной гражданской войной стране. Позже – после вторжения США в Ирак в 2003 году – компании Томчани помогали перевозить сотрудников частных охранных предприятий, сказал бизнесмен.

Сергей Томчани

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Реестр юридических лиц Украины показывает, что Томчани перестал быть акционером "Хорса" в июне 2010 года, "Дарт" он продал позже – в апреле 2011 года. Томчани говорит, то продал авиакомпании "крупным бизнесменам", которых он отказался назвать. Люди, перечисленные в реестре юридических лиц как владельцы двух компаний, просто доверенные лица этих бизнесменов, сказал Томчани.

Среди них – менеджер среднего звена "Хорса" и бывшая стюардесса этой авиакомпании, 81-летний бухгалтер нескольких коммерческих фирм в Киеве, а также полная тезка библиотекаря из Мелитополя на юго-востоке Украины.

По данным реестра, одним из новых совладельцев Хорса с долей в 25 процентов стал Владимир Сучков, указавший в регистрационных документах домашний адрес в Киеве - улица Электриков, 33. По этому адресу находится воинская часть №A0515, которая входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Адрес "улица Электриков, 33" указан в документах госзакупок A0515, на сайте ГУР МО этот же адрес предлагается для переписки с ведомством.

Томчани отрицает какую-либо связь между ГУР МО Украины и авиакомпаниями и считает, что Сучков уже несколько лет живет в России.

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Reuters не смог связаться с Сучковым – его телефон не обслуживается. Исполнительный директор ГУР МО Украины Алексей Бакуменко сказал Рейтер, что Сучков в управлении разведки не работает. Reuters не обнаружил каких-либо других связей между торговлей самолетами и разведкой Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не обладает информацией о поставках самолетов в Иран и Сирию, не имеет отношения к перевозке военных наемников из России в Сирию на этих самолетах и не сотрудничает с авиакомпаниями Cham Wings, "Дарт" и "Хорс", – говорится в комментарии ГУР МО Украины.

9 января 2018 года Дарт сменила название на "Аланну" и поменяла адрес и учредителя, следует из данных украинского реестра юридических лиц. 1 марта новая компания "Эйр Аланна" сообщила, что взяла на себя активы и обязательства "Аланны", говорится в реестре.