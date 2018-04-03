В сети показали фото ликвидированных боевиков "Вагнера", которые воевали на Донбассе

В Сирии ликвидировали трех боевиков из состава частной военной компании Вагнера". До командировки в Сирию пророссийские боевики были на Донбассе.

Об этом сообщил офицер Генштаба под ником Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

"Очередной "подснежник" засветился в Сирии. 7.02.2018 в Дейр-эз-Зоре в Сирии "демобилизовался" (мертвый, – "24") представитель ЧВК "Вагнера" Закаулов Ростислав из Юрги. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе российско-террористических войск", – пишет офицер.

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Он добавил, что боевик в ЧВК "Вагнер" состоял в разведывательно-штурмовом взводе 4-й разведывательно-штурмовой роты

"В июне 2014 года Закаулов написал открытое письмо министру обороны РФ Шойгу с просьбой помочь ему восстановиться на военную службу (был судим). И Шойгу помог – отправил Закаулова убивать сначала на Донбасс, потом в Сирию, а когда он там умер – запретили родственникам даже вспоминать об этом", – добавил военный ВСУ.

21 февраля в Сирии были ликвидированы Шадеркин Константин с позывным "Воронеж". Он также принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе российско-террористических войск.

Еще один пророссийский боевик Логвинов Павел из оккупированного Россией Донецка самоликвидировался 1 апреля.