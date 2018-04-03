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Пророссийские боевики на Донбассе понесли огромные потери

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Пророссийские боевики на Донбассе понесли огромные потери
Пророссийские боевики на Донбассе понесли огромные потери / Фото из открытых источников

В марте российско-террористические войска на Донбассе потеряли 42 боевиков, еще около 80 человек получили ранения.

Об этом сообщил офицер Генштаба под ником Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook, передает Gazeta.

"По итогам марта, в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" ликвидированы 42 боевика и 79 наемников получили ранения различных степеней тяжести. Эта цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь", – говорится в сообщении.

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Офицер Генштаба добавил, что российские кураторы систематически занижают официальное количество погибших и раненых, поскольку в рядах боевиков наблюдается моральный упадок и нежелание идти на так называемую "военную службу по контракту" защищать оккупированные территории.

Большинство боевиков, которые принимали участие в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-террористических войск,
– отметил военнослужащий ВСУ.

К слову, Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, которые воевали на Донбассе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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