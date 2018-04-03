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На оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение, – штаб

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На оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение, – штаб
На оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение, – штаб / Фото из открытых источников

В пресс-центре штаба АТО заявляют, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь оккупантов. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий в тношении оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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По информации разведки штаба АТО 1 апреля в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила нападение на двух пророссийских боевиков. Им нанесены телесные повреждения различной степени тяжести,
– говорится в сообщении штаба.

"Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор.

Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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