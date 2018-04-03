На оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение, – штаб

В пресс-центре штаба АТО заявляют, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь оккупантов. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий в тношении оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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По информации разведки штаба АТО 1 апреля в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила нападение на двух пророссийских боевиков. Им нанесены телесные повреждения различной степени тяжести,

– говорится в сообщении штаба.

"Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор.

Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.