На оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение, – штаб
В пресс-центре штаба АТО заявляют, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь оккупантов. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий в тношении оккупантов.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.
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По информации разведки штаба АТО 1 апреля в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила нападение на двух пророссийских боевиков. Им нанесены телесные повреждения различной степени тяжести,
– говорится в сообщении штаба.
"Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор.
Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.