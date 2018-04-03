На окупованій частині Донбасу набирає обертів партизанський рух, – штаб

У прес-центрі штабу АТО заявляють, що на непідконтрольних Уряду України територіях набирає обертів партизанський рух, мета якого – якомога більше ускладнити життя окупанту. Про це свідчать чисельні випадки прояву агресивних дій щодо окупантів.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

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За інформацією розвідки штабу АТО 1 квітня в населеному пункті Гольмівський, група невідомих здійснила напад на двох проросійських бойовиків. Їм завдано тілесні ушкодження різної ступені тяжкості,

– йдеться у повідомленні штабу.

"Партизани" заволоділи табельною зброєю окупантів та зникли у невідомому напрямку. Незважаючи на оголошений окупантами план перехоплення, по гарячих слідах нападників затримати не вдалось. Їх пошуки тривають й досі.

Зазначається, що через інцидент у місцях дислокації бойовиків посилено заходи охорони та оборони.