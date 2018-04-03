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"Таємна операція "Троя": Кремль мав план захоплення ще однієї області в України

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У Кремля був план дестабілізувати ще один регіон України
У Кремля був план дестабілізувати ще один регіон України / Фото з відкритих джерел

Команді російського президента Володимира Путіна у 2014 році пропонували план для дестабілізації ситуації у Запорізької області України.

Про це йдеться у статті британського видання "The Times", яке ознайомилося з урядовою доповіддю, що спирається на листи з електронної пошти радника Путіна Владислава Суркова, зламаної хакерами, передає "Голос Америки".

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Автор статті "Операція Троя: російський план поширення хаосу в Україні" Том Парфітт із Москви пише, що колишній депутат від Курської області і "представник ДНР" у Росії Олексій Муратов надіслав до Кремля у листопаді 2014 року план "Троя".

У плані були чітко зазначені імена ватажків проросійських заворушень, а шпигуни вже діяли на місці подій. Йшлося про стратегію підготовки населення Запорізької області до проросійського заколоту у регіоні, або як подавав це Муратов – "визволення від нацистсько-фашистських окупантів". Ця пропозиція була частиною ширшого плану Кремля з дестабілізації України (який уже діяв у Донецькій та Луганській областях).

Водночас, співавтор доповіді – депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Сілі заявив, що витоки проливають світло на приховані кампанії та гібридну війну з чітким зазначенням фінансування кібернападів, розповсюдження фейкових новин, роздавання хабарів, оплачування участі у акціях, і аж до конкретної "ціни" за повалення регіональних урядів.

Згідно з планом операції "Троя", Муратов пропонував вкласти 181 тисячу доларів на поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу. Документ, ймовірно, був направлений заступнику Суркова.

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Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, в якому мали б використати існуючу мережу російських шпигунів, яка вже діяла на тій території. Передбачався і контакт із місцевою поліцією та СБУ.

За планом, від 40 тисяч доларів мало піти на організацію проросійських протестів у Запоріжжі, 10 тисяч доларів – на підтримку мережі агентів у СБУ і Міністерстві внутрішніх справ, та ще до 49 тисяч доларів – на купівлю транспортних засобів.

Автор статті зазначає, що план Муратова не втілили в життя, і важко сказати, чи Москва розглядала його як серйозну пропозицію.

Окрім того, документ був частиною переписки, яку перехопили українські хакери в листопаді минулого року. Два попередні шматки викрили у 2016 році, які ретельно вивчав співавтор статті.

Кремль назвав здобуту інформацію сфабрикованою, хоча деякі люди, які надіслали Суркову електронні листи, заявили, що вони були справжні.

Автор статті припускає, що Москва таки прагнула пропагувати автономію для регіонів України зі значним російськомовним населенням, як це було й на Донбасі паралельно з російським військовим вторгненням, а отримані хакерами імейли свідчать про спробу скеровувати політику в Україні на користь Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Запоріжжя ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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