Российские войска в Крыму и на Донбассе: идентифицированы 1,5 тысячи человек

Украине удалось идентифицировать 1,5 тысячи кадровых российских военных, которые захватывали Крым и еще несколько десятков тысяч кадровых российских военных, воевавших на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает УНИАН.

"Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных – более 1,5 тысячи кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма", – рассказал Тука.

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"Что касается событий на Донбассе – установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", – добавил замминистра, отметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

При этом Тука подчеркнул, что лично видел, насколько усердно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.