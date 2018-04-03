Російські війська у Криму та на Донбасі: ідентифіковано 1,5 тисячі осіб

Україні вдалося ідентифікувати 1,5 тисячі кадрових російських військових, які захоплювали Крим та ще декілька десятків тисяч кадрових російських військових, які воювали на Донбасі.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє УНІАН.

"Лише тільки по Криму ідентифіковано з установочними даними місць проживання, громадянства, усіх географічних даних – більше 1,5 тисячі кадрових російських військовослужбовців, які брали безпосередню участь в анексії Криму", – розповів Тука.

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"Що стосується подій на Донбасі – встановлено кілька десятків тисяч конкретних осіб, які підозрюються у вчиненні незаконних дій на території України", – додав заступник міністра, зазначивши, що особи були встановлені на початку 2015 року.

При цьому Тука наголосив, що особисто бачив, наскільки старанно працюють люди, які збирають докази присутності регулярної російської армії на території України.