Проросійські бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат

У березні російсько-терористичні війська на Донбасі втратили 42 бойовиків, ще майже 80 осіб отримали поранення.

Про це повідомив офіцер Генштабу під ніком Анатолій Штефан Штірліц у Facebook, передає Gazeta.

"За підсумками березня, у підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" ліквідовані 42 бойовики та 79 найманців отримали поранення різних ступенів важкості. Ця цифра може відрізнятися в більшу сторону у зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків втрат", – йдеться у повідомленні.

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Офіцер Генштабу додав, що російські куратори систематично занижують офіційну кількість загиблих та поранених, оскільки в лавах бойовиків спостерігається моральний занепад та небажання йти на так звану "військову службу за контрактом" захищати окуповані території.

Більшість бойовиків, які брали участь у бойових діях протягом перших років війни, вже розчаровані ідеями "русского мира" та "Новоросії" і звільняються з підрозділів російсько-терористичних військ,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

До слова, Україні вдалося ідентифікувати 1,5 тисячі кадрових російських військових, які захоплювали Крим та ще декілька десятків тисяч кадрових російських військових, які воювали на Донбасі.