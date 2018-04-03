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У мережі показали фото ліквідованих бойовиків "Вагнера", які воювали на Донбасі

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У мережі показали фото ліквідованих бойовиків
У мережі показали фото ліквідованих бойовиків "Вагнера", які воювали на Донбасі / rbc.ua

У Сирії ліквідували трьох бойовиків зі складу приватної військової компанії "Вагнера". До відрядження у Сирію проросійські бойовики були на Донбасі.

Про це повідомив офіцер Генштабу під ніком Анатолій Штефан Штірліц у Facebook.

"Черговий "пролісок" засвітився у Сирії. 7.02.2018 в Дейр-ез-Зорі у Сирії "демобілізувався" (мертвий, – "24") представник ПВК "Вагнера" ​​Закаулов Ростислав з Юрги. Брав участь у бойових діях на Донбасі в складі російсько-терористичних військ", – пише офіцер.

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Він додав, що бойовик у ПВК "Вагнера" був у розвідувально-штурмовому взводі 4-ої розвідувально-штурмової роти

"У червні 2014 року Закаулов написав відкритого листа міністру оборони РФ Шойгу з проханням допомогти йому відновитися на військову службу (був судимий). І Шойгу допоміг – відправив Закаулова вбивати спочатку на Донбас, потім до Сирії, а коли він там помер – заборонили родичам навіть згадувати про це", – додав військовий ЗСУ.

21 лютого у Сирії було ліквідовано Шадеркіна Костянтина з позивним "Воронеж". Він також приймав участь у бойових діях на Донбасі в складі російсько-терористичних військ.

Ще один проросійський бойовик Логвінов Павло з окупованого Росією Донецька самоліквідувався 1 квітня.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Жертви Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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