Папа Римский передал йеменским беженцам денежную помощь

Папа Франциск предоставил 10 тысяч евро йеменским беженцам, которые несколько недель назад прибыли на корейский остров Чеджудо, спасаясь от военного конфликта.

Об этом сообщает Vaticannews.

Читайте также: Кардинал Римско-католической церкви в США подал в отставку из-за сексуального скандала

Встретился с 527 беженцами и передал деньги Апостольский нунций в Южной Корее Альфред Шуереб, таким образом подтверждая солидарность Папы Франциска с главой католической епархии острова Питером Кан Уилем. За южнокорейскими законами, беженцы имеют право оставаться на острове без въездных виз в течение трех месяцев. Однако среди местных их присутствие вызвало волну недовольства, преимущественно по экономическим причинам.

Корейский епископ выразил поддержку беженцам, а также призвал сограждан быть терпимыми и милосердными. Папа Франциск неоднократно подчеркивал четыре необходимых подхода к феномену современной миграции: гостеприимство, защита, продвижение и интеграция беженцев.