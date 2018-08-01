Папа Римський передав єменським біженцям грошову допомогу

Папа Франциск надав 10 тисяч євро єменським біженцям, які декілька тижнів тому прибули на корейський острів Чеджудо, рятуючись від воєнного конфлікту.

Про це повідомляє Vaticannews.

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Зустрівся з 527 біженцями та передав гроші Апостольський нунцій в Південній Кореї Альфред Шуереб, таким чином підтверджуючи солідарність Папи Франциска з главою католицької єпархії острова Пітером Кан Уілем. За південнокорейськими законами, біженці мають право залишатися на острові без в'їзних віз протягом трьох місяців. Проте серед місцевих їх присутність викликала хвилю невдоволення, переважно з економічних причин.

Корейський єпископ висловив підтримку біженцям, а також закликав співгромадян бути терпимими та милосердними. Папа Франциск неодноразово наголошував на чотирьох необхідних підходах до феномену сучасної міграції: гостинність, захист, просування та інтеграція біженців.



