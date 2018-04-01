Папа Римский упомянул Украину в своем пасхальном обращении

По случаю католической Пасхи Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), назвав Пасху "праздником нашего спасения и Божьей любви к нам".

Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Выйдя в полдень на балкон собора Святого Петра в Ватикане, украшенный цветами по случаю Пасхи, понтифик объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующих, пришедших на площадь. В своем послании Папа Римский сравнил сына Божьего с зерном, упавшим в землю, которое сумело прорасти и принести в мир, страдающий от несправедливости и насилия, надежду и достоинство.

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Смотрите видео с пасхальной мессы Папы Римского Франциска:

"Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с любимой Сирии, которая страдает, чье население истощено войной, которой не видно конца. Свет Воскресшего Христа пусть озарит ум тех, кто несет ответственность, всех политиков и военных, чтобы, наконец, прекратилось истребление, уважались права человека и был обеспечен доступ к помощи, в которой срочно нуждаются наши братья и сестры", – сказал понтифик.

Папа Римский помолился и за другие страны Ближнего Востока и Африки, особенно за Южный Судан, за народ Венесуэлы и примирение на Святой Земле.

Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к пониманию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население,

– заявил Франциск.

В завершение пасхального послания он отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.

Ready for #PopeFrancis to give a talk and his Easter blessing "urbi et orbi." pic.twitter.com/QD0QzhmUlu — Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 1 квітня 2018 р.

К слову, в Великий четверг, 29 марта, Папа Римский Франциск совершил обряд с омовением ног 12 заключенным.