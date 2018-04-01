16:34
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Папа Римський згадав про Україну у своєму великодньому зверненні

289 Читать новость на русском
Папа Римський попросив
Папа Римський попросив "плодів миру" для України / Фото з вільних мереж

З нагоди католицького Великодня Папа Римський Франциск звернувся до пастви з традиційним посланням і благословенням Urbi et Orbi ("Місту і Світу"), назвавши Великдень "святом нашого спасіння і Божої любові до нас".

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Вийшовши опівдні на балкон собору Святого Петра у Ватикані, прикрашеного квітами з нагоди Великодня, понтифік оголосив благу звістку про воскресіння Христа десяткам тисяч вірян, що прийшли на площу. У своєму посланні Папа Римський порівняв сина Божого з зерном, що впало в землю, яке зуміло прорости і принести у світ, що страждає від несправедливості і насильства, надію та гідність.

Читайте також: Католицький Великдень 2018: традиції та святкові страви

Дивіться відео з великодньої меси Папи Римського Франциска:

"Сьогодні ми просимо плодів миру для всієї землі, починаючи любимої Сирії, що страждає, чиє населення виснажене війною, якій не видно кінця. Світло Воскреслого Христа нехай осяє розум тих, що несуть відповідальність всіх політиків і військових, щоб, нарешті, припинилося винищення, поважалися права людини і був забезпечений доступ до допомоги, якої терміново потребують наші брати і сестри", – сказав понтифік.

Папа Римський помолився і за інші країни Близького Сходу та Африки, особливо за Південний Судан, за народ Венесуели і примирення на Святій Землі.

Плодів миру ми просимо для України, щоб кроки на шляху до порозуміння ставали міцнішими і спрощувалися гуманітарні ініціативи, яких потребує населення,
– заявив Франциск.

На завершення пасхального послання він відпустив гріхи присутніх на площі Святого Петра і всім тим, хто дивився пасхальну месу по телевізору, слухав по радіо або стежив за святковими богослужіннями в інтернеті.

До слова, у Великий четвер, 29 березня, Папа Римський Франциск здійснив обряд з обмиванням ніг 12 ув'язненим.

Теги: Новини України Великодні свята релігія Папа Римський Франциск Ватикан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 2238
Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
сьогодні, 13:38 Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
Борис Немировський 1028
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 771
Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
сьогодні, 11:01 Як святкують Великдень у країнах світу: традиції та їжа
Ірина Лаб'як 1016
1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
сьогодні, 10:01 1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 644
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук