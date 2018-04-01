Папа Римський згадав про Україну у своєму великодньому зверненні

З нагоди католицького Великодня Папа Римський Франциск звернувся до пастви з традиційним посланням і благословенням Urbi et Orbi ("Місту і Світу"), назвавши Великдень "святом нашого спасіння і Божої любові до нас".

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Вийшовши опівдні на балкон собору Святого Петра у Ватикані, прикрашеного квітами з нагоди Великодня, понтифік оголосив благу звістку про воскресіння Христа десяткам тисяч вірян, що прийшли на площу. У своєму посланні Папа Римський порівняв сина Божого з зерном, що впало в землю, яке зуміло прорости і принести у світ, що страждає від несправедливості і насильства, надію та гідність.

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Дивіться відео з великодньої меси Папи Римського Франциска:

"Сьогодні ми просимо плодів миру для всієї землі, починаючи любимої Сирії, що страждає, чиє населення виснажене війною, якій не видно кінця. Світло Воскреслого Христа нехай осяє розум тих, що несуть відповідальність всіх політиків і військових, щоб, нарешті, припинилося винищення, поважалися права людини і був забезпечений доступ до допомоги, якої терміново потребують наші брати і сестри", – сказав понтифік.

Папа Римський помолився і за інші країни Близького Сходу та Африки, особливо за Південний Судан, за народ Венесуели і примирення на Святій Землі.

Плодів миру ми просимо для України, щоб кроки на шляху до порозуміння ставали міцнішими і спрощувалися гуманітарні ініціативи, яких потребує населення,

– заявив Франциск.

На завершення пасхального послання він відпустив гріхи присутніх на площі Святого Петра і всім тим, хто дивився пасхальну месу по телевізору, слухав по радіо або стежив за святковими богослужіннями в інтернеті.

Ready for #PopeFrancis to give a talk and his Easter blessing "urbi et orbi." pic.twitter.com/QD0QzhmUlu — Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 1 квітня 2018 р.

До слова, у Великий четвер, 29 березня, Папа Римський Франциск здійснив обряд з обмиванням ніг 12 ув'язненим.