Папа Римський омив ноги 12 в'язням: відео

У Великий четвер, який Католицька церква у 2018 році відзначає 29 березня, Папа Римський Франциск здійснив обряд з обмиванням ніг 12 ув'язненим. Понтифік відслужив службу в римській в'язниці Regina Coeli ("Цариця Неба").

Про це повідомляється на сайті "Радіо Ватикану".

За традицією, у Великий четвер раз на рік в усіх римо-католицьких храмах світу, в тому числі в Україні, священик, який очолює службу, проводить схожий обряд. На знак пам'яті про Таємну вечерю, описану в Євангеліях, священик омиває ноги 12 парафіянам.

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Також повідомляється, що Папа Римський щороку обирає для проведення цього обряду особливі локації та особливих людей. Так, у Великий четвер 2013 року понтифік омив ноги малолітнім злочинцям, 2015 року – в’язням римського пенітенціарного комплексу, 2016 року – серед інших Папа Римський омив ноги мігрантам-мусульманам, а 2017 року – в’язням в тюрмі для тих осіб, що вчинили особливо тяжкі злочини.

Дивіться відео, як Папа Римський омиває ноги ув'язненим: