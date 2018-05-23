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Папа Римский встретился с украинскими военными

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Папа Римский встретился с украинскими военными
Папа Римский встретился с украинскими военными / Пресс-служба посольства

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск встретился с украинскими военными в Ватикане, на площади Святого Петра.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины при Святом Престоле.

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В среду, 23 мая, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, которые потеряли мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П.Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Приветствуя украинских воинов, Понтифик подчеркнул, что он неустанно молит Господа, чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю",
– говорится в сообщении.

Известно, что делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ.

Папа Римский встретился с украинскими военными

Отмечается, что по окончании аудиенции, украинские военные имели возможность лично поприветствовать Понтифика.

Смотрите видео, как Папа Римский встретился с украинцами:

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины религия Ватикан Папа Римский
Источник: 24 Канал
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