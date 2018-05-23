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Папа Римський зустрівся з українськими військовими

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Папа Римський зустрівся з українськими військовими
Папа Римський зустрівся з українськими військовими / Прес-служба посольства

Глава католицької церкви, Папа Римський Франциск зустрівся з українськими військовими у Ватикані, на площі Святого Петра.

Про це повідомляє прес-служба посольства України при Святому Престолі.

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У середу, 23 травня, військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поранені воїни АТО, жінки, які втратили чоловіків на війні, курсанти та оркестр Національної академії сухопутних військ імені П.Сагайдачного взяли участь в загальній аудієнції Папи Римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані. 

Вітаючи українських воїнів, Понтифік наголосив, що він неустанно благає Господа, "щоб він загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу українську землю",
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що делегацію очолював владика Михайло Колтун, керівник Департаменту військового капеланства УГКЦ.


Папа Римський зустрівся з українськими військовими

Зазначається, що по закінченні аудієнції, українські військові мали змогу особисто привітати Понтифіка.

Дивіться відео, як Папа Римський зустрівся з українцями:

 

Теги: Новини України Папа Римський Збройні Сили України Ватикан релігія
Джерело: 24 Канал
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