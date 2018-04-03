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Папа Римский закрыл ад

Безумный мир 34 Читати новину українською

Судя по последней информации из Ватикана, во всей системе мироздания произошли масштабные, при этом очень хорошие изменения: свое существование прекратил ад. Это потрясающее заявлените Папа Римский Франциск сделал в разговоре со своим старым другом – основателем авторитетной газеты "Ла Репубблика" Еудженио Скальфари.

Начать сегодня хочу с невероятно важных новостей для всего человечества, но особенно – для тех людей, кто верит в Бога и придерживается католической версии христианства. Включая, думаю, грекокатоликов.

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Преисподней, пекла, геены огненной больше не существует! И это не мои домыслы, а информация из самого авторитетного источника, какой только может быть. Об отсутствии ада рассказал лично Папа Римский Франциск.

В преддверии праздника Пасхи, тоесть воскресения, Еудженио Скальфари спросил у Франциска, а как вообще обстоит ситуация с адом. Папа ответил. И поскольку дело очень серьезное, тут не обойтись без цитаты: "Плохие, злые души никто не наказывает. Те, кто кается, получают божье прощение и входят в число вечно славящих его. Ну а те, кто не кается, прощения не получают и исчезают.

То есть ада не существует. Существует исчезновение грешных душ". Именно такую цитату, по-итальянски, естественно, привел в своей газете журналист Скальфари.

Столь важное заявление произвело в Италии и Ватикане эффект разорвавшейся бомбы. В конце концов, вся христианская мораль веками строилась на том, что плохие люди после смерти попадают в ад. Данте Алигьери половину божественной комедии на эту тему написал. Помните? "Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины". И не менее оптимистичное: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". И вот теперь выясняется, что входить особо некуда, заведение закрылось.

Папа Римский
Папа Римский

Теперь плохие люди или получают шанс раскаяться и попасть в рай, или те, кто не готов пойти на это, просто исчезает. Тут же, кстати, неясной становится концепция чистилища, существующая в католицизме. С ним как быть? Остается чистилище или нет? Непонятно.

Человек со стороны может сказать: а, какая разница, что там сказал Франциск? На наличие или отсутствие ада это никак не повлияет. Не он же устанавливает порядки во вселенной! В общем, действительно, не он. Но! По католическому канону, Папа Римский является безгрешным. Он не может ошибаться – особенно в таких вот вопросах. Если он что-то такое сказал, то, значит, его Бог надоумил. Проще говоря, раз понтифик сказал, что ада нет, то его и нет.

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Это, прямо скажем, откровение на уровне революции. Пара тысяч лет богословия в той или иной степени (ладно, в значительной степени) летит псу под хвост. Поэтому святые отцы цервки тут же взвились, как ошпаренные. По сути дела, им надо было срочно спасать ад от уничтожения. Ватикан выступил с официальным заявлением по этому вопросу. В документе сказано, что Скальфари неправильно понял понтифика, а приведенная в статье цитата не вполне корректна.

Может быть, и так. Но тут важно понимать две вещи. Во-первых, Скальфари уже 93 года. В журналистике он больше 70 лет, и поэтому прекрасно понимает, важность корректной передачи цитаты столь важной особы и по столь серьезному вопросу. Я очень сомневаюсь, что он там что-то от себя напридумывал.

Второе: Скальфари – убежденный атеист. В Италии это не самое распространенное явление для людей его возраста. Поскольку в Бога он не верит, то своего шкурного, так сказать, интереса в данном вопросе у него нет. Учитывая эти обстоятельства, я почти не сомневаюсь: Франциск и правда провозгласил ликвидацию ада. А поскольку он это сказал, то так тому и быть – ада больше нет! Точнее, интеллектуальный, моральный, этический ад остается в душе каждого человека, который сделает соответствующий осознанный выбор. Но вот черти с вилами, котлы с кипящей смолой и прочие кинематографические ужасы – это все в прошлом. Ну, по крайней мере, для католиков.

Согласно новой концепции, плохие люди после своей смерти просто исчезнут, вечной жизни не получат. Тратить мазут, российский газ и антрацитовый уголь на их разогрев больше никто не будет. Думаю, все прогрессивное человечество, включая атеистов, как меня, и людей других конфессий, должно поблагодарить Папу Франциска. Он не только словом, но и делом доказал, что является человеком добрым, милосердным и высокоморальным.

Будущее космических станций

В ночь с 1 на 2 апреля мировая космонавтика понесла тяжелую, но очень яркую утрату. После нескольких лет неуправляемого полета китайская орбитальная станция Тяньгун-1 вошла в плотные слои атмосферы и сгорела над южной частью Тихого океана, к северо-западу от Таити. В океан упали лишь небольшие тугоплавкие элементы 10-тонной конструкции, длина которой в лучшие времена составляла около 11 метров.

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Несмотря на печальный финал, "Небесный дворец" (именно так переводится название станции с китайского) стал важной вехой на пути освоения китайцами околоземного пространства. Главной ее задачей была отработка с другими космическими кораблями. И эту миссию станция выполнила с блеском: в разные годы к ней причаливали как пилотируемые, так и автоматические аппараты. Это дало китайцам возможность задуматься о куда более основательных планах на будущее.

Небесный дворец
Небесный дворец

Уже в текущем году Китай планирует запустить главный элемент принципиально новой космической станции, которая будет называться "Небесный промысел". После этого к ней пристыкуются еще несколько модулей, в полную силу она заработает к 2022 году. Китайцы собираются использовать ее в научных и исследовательских целях, а также в качестве перевалочной базы при оосвоении Луны и Марса. Видимо, именно там они будут собирать и заправлять огромные корабли для отправки к другим планетам.

Коммунистическая партия Китая отправит первых людей на Луну уже через семь лет. Но китайцы – не единственные, кто собирается прочно обосноваться в космосе, создав там постоянно обитаемую платформу.

Bigelow Aerospace собирается создать базу B-330. Она будет состоять из множества надувных модулей с полуметровыми полимерными стенками. Авторы идеи говорят, что такие модули будут гораздо лучше защищать экипаж от метеоритов и космического излучения, чем традиционные стенки из тонкого металла.

Строительство В-330 начнется на базе МКС, но потом она отделится и начлет самостоятельное плавание. Ее планируется использовать чисто в коммерческих целях: модули будут сдавать разным корпорациям под лаборатории и производственные цеха, а также под космические гостиницы. Начало эксплуатации назначено на 2024 год.

Еще один частный проект – станция Axiom. По сути, это будет то же самое, что и B-330, но с традиционными, а не надувными модулями. Одним из главных направлений ее работы будет производство оптоволокна. Фокус в том, что при невесомости оно выходит идеальным, а не деформированным, как на земле. Соответственно, оно намного лучше и чище передает сигналы. Цена одного килограмма космического оптоволокна может достигать десятков тысяч долларов. Овчинка стоит выделки.

Россияне тоже надеются выжать из космоса денег. В прошлом году Роскосмос объявил о намерении построить на базе МКС люксовую гостиницу для туристов. Стоимость проживания там будет около 60 миллионов долларов в месяц. Тут надо заметить, что проекты на основе МКС растут как грибы не просто так: совсем недавно Дональд Трамп предложил приватизировать станцию, и многим эта идея очень понравилась. Скорее всего, старушку-станцию оставят частникам.

Государства же начнут совсем новый проект – Дип Спейс Гйтуэй (Врата в дальний космос). Эта международная станция будет строиться на орбите Луны. Интерес к проекту уже проявили США, Япония, Россия и Евросоюз. Эта станция должна стать перевалочной базой для освоения Луны и Марса, ну а в перспективе - настоящей космической верфью, где будут строиться огромные корабли для колонизации дальних планет. Как ожидается, к работе эта станция приступит в начале 2030 годов. Тут важно отметить, о планах компании SpaceX по строительству станций на орбите Земли или Луны пока ничего не известно, но и они наверняка появятся.

Таким образом можно сказать, что скоро в ближнем космосе будет совсем тесно. Ожидается, что МКС прекратит работу в 2028 году, но ей на смену придет целое поколение новых, огромных орбитальных городов. Кстати, вполне возможно, что МКС никто топить в океане не будет, а она просто станет ядром куда более масштабного поселения людей в космосе.

Автор: Иван Яковина
Теги: Китай Безумный мир
Источник: 24 Канал
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