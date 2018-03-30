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Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль

Безумный мир 264 Читать новость на русском

Вечером 29 марта британские СМИ сообщили очень хорошую и очень важную новость: в лондонской больнице начала выздоравливать Юлия Скрипаль.

Дочка бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля была без сознания с 5 марта. В тот день в городе Солсбери ее вместе с отцом попытались отравить нервнопаралитическим веществом под названием "новичок".

Отца и дочь срочно доставили в больницу, и врачи буквально чудом не дали им умереть. Но оба они – и Сергей, и Юлия Скрипаль – все это время были в критическом состоянии и без особенных надежд на выздоровление.

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Тем не менее, британская медицина показала себя с лучшей стороны. Врачи сумели стабилизировать состояние Юлии, потом добились его улучшения, а вечером 29 марта она пришла в себя и даже могла говорить. Ее выздоровление может повлиять на всю мировую политику. Сейчас объясню, как.

Отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между Западом и Россией. Лондон прямо обвиняет Москву в организации этого преступления, указывая на то, что "новичок" производился только в СССР и России.

Кремль категорически отрицает свою причастность и требует более весомых доказательств. Ну, например, подтверждения связи подозреваемых с российским правительством.

Но вот как раз с этим у британцев сложности. Они никак не могут определить, где и при каких обстоятельствах были отравлены Скрипали. Кроме того, у следствия пока нет ни одного подозреваемого. Поэтому прямых доказательств вины РФ в отравлении пока нет.

Единственное, что сумели узнать британцы – это то, что отравляющее вещество было распылено у входной двери дома, в котором жили Сергей и Юлия Скрипаль.

Но чтобы выяснить, кем был злоумышленник, надо было поговорить с пострадавшими. Узнать, кто и когда к ним приходил, кому они открывали (или не открывали двери). Но оба были без сознания.

Выздоровление Юлии Скрипаль даст возможность выяснить крайне важные для следствия вещи и, вероятно, выйти на след подозреваемых. Это позволит и установить их личности, и найти обнаружить их связи с Россией. (Если они, конечно, есть). Я, например, в этом вообще не сомневаюсь.

И вот тогда-то начнется очень-преочень интересное представление.

Лондон сможет прямо, с доказательствами обвинить Москву в применении химического оружия массового поражения на своей территории. В былые годы этого было бы достаточно для объявления войны.

Сейчас, конечно, никто так далеко не пойдет. Но! Против России и главное – ее руководства – будут введены санкции на уровне северокорейских. Или даже похуже.

Уже сейчас правительство Терезы Мэй рассматривает два очень интересных закона. Первый – о введении персональных санкций против почти 800 чиновников, депутатов, генералов и бизнесменов из окружения Путина. У них отберут британскую недвижимость и британские визы.

Второй закон – о санкциях против любых западных банков и финансовых компаний, которые продают и покупают российский государственный долг. Несмотря на скучную формулировку, эта мера – настоящая ядерная бомба под российскую экономику.

Если Москва не сможет выпускать евробонды, то Путину придется расплачиваться по долгам и другим обязательствам из нынешнего, а не из будущего бюджета. Надо будет отбирать деньги у населения – пенсии сократят, зарплаты. Без проблем, народ не жалко. Но этого не хватит!

Он буде вынужден резать бюджеты бюрократам, олигархам, полиции, спецслужбам, армии – всем тем, на ком держится его режим. Понравится ли им это? Очень сомневаюсь. Более того, мне кажется они будут в ярости.

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Ведь сокращение денежных потоков в России совпадет с конфискациями их имущества и запретом на въезд в Великобританию, Европу и США. Мы же помним: Запад собирается наказать этих недотеп за применение химического оружия в Англии.

Все эти генералы, олигархи, министры и губернаторы окажутся в очень интересной ситуации. В России кризис. Правительство забирает все деньги, какие только найдет, себе. Начинаются массовые раскулачивания и рассадка по тюрьмам недовольных.

Тут-то самое время бежать на Запад, к родной вилле в Ницце или к пентхаусу в Майами, но визы аннулированы! А виллы и пентхаусы – арестованы или даже конфискованы.При этом на темной и мрачной улице – такой же народ, который стремительно звереет от бедности, и сам с радостью готов вешать богачей на первом попавшемся столбе.

Единственным выходом из этого кошмара для российской элиты будет отстранение Путина от власти. Но чтобы она решилась на это, положение должно стать совсем тяжелым.

Вот, собственно, британцы и работают сейчас в этом направлении. А выздоровление Юлии Скрипаль и ее показания следователям обещают стать одним из важнейших этапов на этом пути.

От всей души желаю Юлии Скрипаль полного восстановления, прекрасной памяти и скорейшего возвращения к жизни ее отца. Думаю, он тоже сможет рассказать очень много интересного.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Безумный мир Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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