"Не нуждаемся в поучениях": Украина ответила на обвинения Грузии в неблагодарности Зеленского

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинского президента Владимира Зеленского в неблагодарности из-за критики на фоне того, что его страна поддержала резолюцию ООН по территориальной целостности Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook ответил на подобные обвинения.

Смотрите также Его не было с 2022 года: Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии

В чем обвиняют Зеленского?

InterPressNews сообщало, что после того, как Грузия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Поддержка прочного мира в Украине", у Папуашвили спросили о "необоснованной критике в адрес Грузии" со стороны Киева.

Спикер грузинского парламента ответил, назвав Владимира Зеленского "неблагодарным человеком", который, мол, не проявляет никакой благодарности ни в отношении его страны, ни в отношении США. По его мнению, он не заслуживает поддержки.

Мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский, ни его заместители, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди. Где была Великобритания, когда Зеленский ввел санкции против представителей грузинского правительства,

– сказал он.

Отметим, что именно этот политик принадлежит к пророссийской партии "Грузинская мечта".

Как отреагировала Украина?

Реагируя на подобные обвинения, Руслан Стефанчук процитировал грузинскую поговорку: "Сказанное слово – не кинжал: назад его уже не вложишь". Он заверил, что Украина благодарна народу Грузии, который "точно знает, что такое достоинство".

По его мнению, поддержка резолюции ООН это благотворительность и не подвиг, а лишь минимальный уровень приличия в 2026 году, и что подобные нарекания свидетельствуют о прикрытии потери собственного достоинства и демонстрацию покорности.

Хочу напомнить слова великого грузинского философа Мераба Мамардашвили: "Не существует ни формулы человеческой свободы, ни лекарства против человеческого идиотизма. Политическая эффективность – не главное. Главное – свобода",

– написал он.

По его словам, Украина не нуждается в поучениях от тех, кто распространяет нарративы "русского мира", а ей нужны настоящие союзники, которые понимают, что в борьбе с российской агрессией решающими являются позиция и реальная поддержка.

Какие скандальные заявления делал Папуашвили?