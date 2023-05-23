Как отмечают российские СМИ, флаг легиона запустила в небо над Москвой пара из Белоруссии. Супруги приехали из Гомеля, информирует 24 Канал.

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Пару задержали российские спецслужбы

Очевидцы сообщили о случившемся экстренным службам. За камерами видеонаблюдения удалось отследить тех, кто запустил шарики с флагом. Предварительно, супруги приехали на такси в район Чертаново на юге Москвы.

Супруги приехали из Гомеля / Фото из соцсетей

После этого 34-летний Дмитрий достал из багажника связку шариков, к которым был прикреплен флаг легиона "Свобода России". Мужчина запустил воздушные шары, а его жена – 33-летняя Юлия – снимала событие на телефон. После этого они быстро скрылись.

Через три часа пару задержали в Восточном Бирюлеве. В настоящее время их проверяют российские силовики.

Инициаторов уже задержали / Фото из соцсетей

У россиян сильно "подгорело"

После огласки события в комментариях под видео россияне потребовали расплаты. Жители страны-агрессорки призывают расстрелять супругов или "отдать батьке". Также злостные комментаторы требуют депортировать Дмитрия и Юлию из страны.

Реакция россиян на флаг легиона над Моквой / Скриншоты из соцсетей

Что предшествовало

В телеграмм-канале добровольческого легиона обнародовали интересные видео. На кадрах видно, что прямо в центре Москвы летает флаг легиона, прикрепленный к воздушным шарам.

Пока мы ведем освободительные бои в приграничье, наш флаг летает в центре Москвы. Продолжаем держать в курсе. Россия будет свободной!

– говорится в сообщении.

Флаг добровольческого легиона летает в центре Москвы: видео