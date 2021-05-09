На парад к Путину в гости приехал только президент Таджикистана
В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, однако основной состоялся на Красной площади в Москве. К Владимиру Путину на это мероприятие приехал только иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник:"Радио Свобода"
Российский лидер в своем выступлении ко Дню Победы не вспомнил о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал "нашим народом".
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Заявление Путина и его единственный гость
Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое тяжелое время войны, в решающих битвах, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один,
– сказал глава Кремля.
Путин также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и вспомнил "сборища недобитых карателей". Однако никаких деталей президент страны-оккупанта не назвал, поэтому неизвестно, какие страны он имел в виду и о каких "карателях" говорил.
Видео прибытия Путина в сопровождении Рахмона выложил в сети канал "Дождь".
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