В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, однако основной состоялся на Красной площади в Москве. К Владимиру Путину на это мероприятие приехал только иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Российский лидер в своем выступлении ко Дню Победы не вспомнил о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал "нашим народом".

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Заявление Путина и его единственный гость

Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое тяжелое время войны, в решающих битвах, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один,

– сказал глава Кремля.

Путин также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и вспомнил "сборища недобитых карателей". Однако никаких деталей президент страны-оккупанта не назвал, поэтому неизвестно, какие страны он имел в виду и о каких "карателях" говорил.

Видео прибытия Путина в сопровождении Рахмона выложил в сети канал "Дождь".

Президент Таджикистана – единственный гость Путина: смотрите видео

Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG — Дождь (@tvrain) May 9, 2021

Важно! В Украине, начиная с 2015 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вместе с тем 8 мая объявили Днем памяти и примирения – в этот день чествуют ветеранов войны и вспоминают погибших.

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