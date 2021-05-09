На парад до Путіна в гості приїхав тільки президент Таджикистану
У Росії 9 травня в багатьох містах пройшли військові паради, однак основний відбувся на Красній площі в Москві. До Володимира Путіна на цей захід приїхав лише іноземний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Джерело:"Радио Свобода"
Російський лідер у своєму виступі до Дня Перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав "нашим народом".
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Заява Путіна та його єдиний гість
Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один,
– сказав глава Кремля.
Путін також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", й згадав "збіговиська недобитих карателів". Однак жодних деталей президент країни-окупанта не назвав, тому невідомо, які країни він мав на увазі та про яких "карателів" говорив.
Відео прибуття Путіна в супроводі Рахмона виклав у мережі канал "Дождь".
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