У Росії 9 травня в багатьох містах пройшли військові паради, однак основний відбувся на Красній площі в Москві. До Володимира Путіна на цей захід приїхав лише іноземний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Російський лідер у своєму виступі до Дня Перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав "нашим народом".

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Заява Путіна та його єдиний гість

Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один,

– сказав глава Кремля.

Путін також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", й згадав "збіговиська недобитих карателів". Однак жодних деталей президент країни-окупанта не назвав, тому невідомо, які країни він мав на увазі та про яких "карателів" говорив.

Відео прибуття Путіна в супроводі Рахмона виклав у мережі канал "Дождь".

Президент Таджикистану – єдиний гість Путіна: дивіться відео

Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG — Дождь (@tvrain) May 9, 2021

Важливо! В Україні, починаючи з 2016 року, замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Натомість 8 травня оголосили Днем пам'яті та примирення – у цей день вшановують ветеранів війни та згадують загиблих.

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