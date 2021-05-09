У Кемерово, що у Росії, під час параду загорілася військова машина. Водій спробував загасити полум'я вогнегасником, але він виявився неробочим.

Тож, довелося гасити вогонь тим, що виявилося під рукою. Кадри з інцидентом опублікували у кількох пабліках.

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Як помітно на відео, спочатку водій намагався впоратися з ситуацією за допомогою вогнегасника. В результаті вогонь ліквідували ганчірочкою.

Чи поїхала техніка далі – з відеозапису незрозуміло.

В Кемерово загорілась військова машина: дивіться відео

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