Володимир Путін надіслав вітальні послання до Дня перемоги лідерам низки країн. Українського президента серед них немає, натомість очільник Кремля згадав про народ України.

Путін вкотре використав наратив про "братську дружбу та взаємодопомогу, загартовані у суворі воєнні роки". А відносини Росії зі згаданими країнами назвав "добросусідськими". Читайте також "Герой епохи": у Росії діти вийшли на ходу з портретами Путіна – фото Путін згадав у привітанні лідерів й громадян: Азербайджану;

Вірменії;

Білорусі;

Казахстану;

Киргизії;

Молдавії;

Таджикистану;

Туркменістану;

Узбекистану;

Абхазії та Південній Осетії (окуповані Росією регіони Грузії). Зверніть увагу! Російський президент не згадав у цьому списку президентів України та Грузії. Водночас він "передав вітання народам цих країн". 9 травня в Україні та Росії: у чому різниця У 2015 році в Україні замість радянського "Дня Перемоги" 9 травня почали відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім цього, 8 травня оголосили Днем пам'яті та примирення. У ці дні держава закликає вшановувати ветеранів війни та згадати загиблих.

Заходи проводять у європейському форматі – без помпезних парадів. У Москві – все навпаки, "культ перемоги" там перетворився на фарс.