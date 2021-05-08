Владимир Путин направил поздравительные послания ко Дню Победы лидерам ряда стран. Украинского президента среди них нет, взамен глава Кремля вспомнил о народе Украины.

Путин в очередной раз использовал нарратив о "братской дружбе и взаимопомощи, закаленных в суровые военные годы". А отношения России с упомянутыми странами назвал "добрососедскими".

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Путин вспомнил в поздравлении лидеров и граждан:

Азербайджана;

Армении;

Беларуси;

Казахстана;

Киргизии;

Молдавии;

Таджикистана;

Туркменистана;

Узбекистана;

Абхазии и Южной Осетии (оккупированные Россией регионы Грузии).

Обратите внимание! Российский президент не упомянул в этом списке президентов Украины и Грузии. В то же время он "передал приветствие народам этих стран".

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