Путин не поздравил Зеленского с Днем победы, но "передал приветствие украинцам"
Владимир Путин направил поздравительные послания ко Дню Победы лидерам ряда стран. Украинского президента среди них нет, взамен глава Кремля вспомнил о народе Украины.
Источник:сайт российского президента
Путин в очередной раз использовал нарратив о "братской дружбе и взаимопомощи, закаленных в суровые военные годы". А отношения России с упомянутыми странами назвал "добрососедскими".
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Путин вспомнил в поздравлении лидеров и граждан:
- Азербайджана;
- Армении;
- Беларуси;
- Казахстана;
- Киргизии;
- Молдавии;
- Таджикистана;
- Туркменистана;
- Узбекистана;
- Абхазии и Южной Осетии (оккупированные Россией регионы Грузии).
9 мая в Украине и России: в чем разница
- В 2015 году в Украине вместо советского "Дня Победы" 9 мая начали отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- Кроме того, 8 мая объявили Днем памяти и примирения. В эти дни государство призывает чтить ветеранов войны и вспомнить погибших.
- Мероприятия проводятся в европейском формате – без помпезных парадов. В Москве – все наоборот, "культ победы" там превратился в фарс.
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