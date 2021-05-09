Очільник Кремля Володимир Путін виступив на параді до Дня перемоги над нацизмом, який у Росії відзначають як День перемоги у Великій Вітчизняній війні. Під час свого спічу російський президент говорив про спроби переписати історію і згадав "недобитих карателів".

За словами президента Росії, "карателі" намагаються знову "поставити на озброєння" багато з ідеології нацистів.

Важливо Згадати й не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом

Промова Путіна на параді

У святковій промові Путін заявив, що "недобиті під час війни карателі" і їх послідовники намагаються переписати історію.

Сьогодні ми бачимо збіговиська недобитих карателів, їх послідовників, спроби переписати історію, виправдати зрадників і злочинців, на руках яких кров сотень тисяч мирних людей,

– додав Володимир Путін.

Про яких "карателів" мовилося

Водночас жодної конкретики у висловах очільника Кремля не було. Таємницею залишилося те, про яких саме "карателів" мовиться. Достеменно невідомо, чи не мав Путін на увазі російських карателів, які у 2014 році вдерлися на територію України та окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей.

Зверніть увагу! В Україні, починаючи з 2016 року, замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Чому так сталось і до чого тут Сталін із СРСР – пояснюємо тобі у нашому матеріалі.

Парад у Росії 2021 року: головне