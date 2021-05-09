Глава Кремля Владимир Путин выступил на параде ко Дню победы над нацизмом, который в России отмечают как День победы в Великой Отечественной войне. Во время своего спича российский президент говорил о попытках переписать историю и вспомнил "недобитых карателей".

По словам президента России, "каратели" пытаются снова "поставить на вооружение" многое из идеологии нацистов.

Важно Вспомнить и не повторять: политики почтили Дни памяти и примирения и победы над нацизмом

Речь Путина на параде

В праздничной речи Путин заявил, что "недобитые во время войны каратели" и их последователи пытаются переписать историю.

Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей,

– добавил Владимир Путин.

О каких "карателях" говорилось

В то же время никакой конкретики в высказываниях главы Кремля не было. Тайной осталось то, о каких именно "карателях" говорится. Доподлинно неизвестно, не имел ли Путин в виду российских карателей, которые в 2014 году ворвались на территорию Украины и оккупировали Крым и части Донецкой и Луганской областей.

Обратите внимание! В Украине, начиная с 2016 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Почему так случилось и при чем тут Сталин из СССР – объясняем в нашем материале.

Парад в России 2021 года: главное