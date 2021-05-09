Путин во время парада в Москве рассказывал о "недобитых карателях" и "нацистах"
Глава Кремля Владимир Путин выступил на параде ко Дню победы над нацизмом, который в России отмечают как День победы в Великой Отечественной войне. Во время своего спича российский президент говорил о попытках переписать историю и вспомнил "недобитых карателей".
Источник:РБК
По словам президента России, "каратели" пытаются снова "поставить на вооружение" многое из идеологии нацистов.
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Речь Путина на параде
В праздничной речи Путин заявил, что "недобитые во время войны каратели" и их последователи пытаются переписать историю.
Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей,
– добавил Владимир Путин.
О каких "карателях" говорилось
В то же время никакой конкретики в высказываниях главы Кремля не было. Тайной осталось то, о каких именно "карателях" говорится. Доподлинно неизвестно, не имел ли Путин в виду российских карателей, которые в 2014 году ворвались на территорию Украины и оккупировали Крым и части Донецкой и Луганской областей.
Парад в России 2021 года: главное
- В России традиционно 9 мая во многих городах прошли военные парады, главный из которых состоялся в Москве. Владимир Путин на этом мероприятии имел одного единственного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
- Президент России в своем выступлении ко Дню Победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".
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