День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечают 9 мая. А накануне отмечали День памяти и примирения. Украинские политики в соцсетях делятся эмоциями относительно этих дат и отмечают: главное – не позволять такому повториться.

О том, что пишут украинские политики, руководство государства и местные власти в соцсетях 8 и 9 мая 24 канал собрал в материале.

К теме Это благодарность и память, – Зеленский о Дне победы над нацизмом

Президент Владимир Зеленский

По случаю 9 мая президент Зеленский обратился к украинцам. Глава государства отметил: каждый украинец должен помнить об этом дне и быть благодарным павшим в той страшной войне. Надо быть благодарными и гордыми за своих предков.

Глава государства вспомнил и о войне на Донбассе

Зеленский также сравнил Вторую мировую войну с современной войной, которая продолжается с 2014 года. Он отметил: раньше родители и дедушки и бабушки рассказывали страшные вещи о войне. Теперь и современное поколение имеет за плечами истории с фронта.

Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне,

– сказал президент.

Смотрите обращение президента Украины:

Накануне Ежегодно говорим "Никогда снова", – обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения

Мы не должны допустить этого снова, – Зеленский

Днем ранее в День памяти и примирения глава государства отметил, что Вторая мировая показала "страшное лицо войны" и главная задача – не допустить подобной трагедии.

#WW2 показала світу жахливе обличчя війни. Нацизм спричинив мільйони смертей. Маємо не допустити повторення подібної трагедії. Пам'ятаємо кожного, хто боровся за майбутнє без антисемітизму, ксенофобії, расизму й нетерпимості. Сьогодні ми повторюємо разом зі світом: #НіколиЗнову pic.twitter.com/Do3Wh7Li9j — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2021

Спикер Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в публикации от 9 мая отметил, что еще в детстве слышал рассказы о Второй мировой от бабушки и дедушки. Главное, что они пытались передать внуку – надо, чтобы эти события больше никогда не повторялись.

Победа далась нам большой ценой. Миллионы украинцев отдали свою жизнь для того, чтобы освободить мир от нацизма. Сегодня, к сожалению, мы снова желаем нашему государству мирного и светлого неба, и я уверен, победа будет за нами,

– написал Разумков.

Спикер отметил, что украинцы должны помнить свою историю и, в частности, подвиг во Второй мировой. "С праздником! С Днем Победы", – завершил этими словами спикер.

В день памяти и примирения Разумков отметил, что трагические события Второй мировой войны – рана, которая навсегда останется в памяти нашего народа. Это то, что объединяет всю Украину.

Стоит посмотреть Никогда снова: подборка фильмов о Второй мировой войне

Премьер-министр Денис Шмыгаль

8 мая глава правительства Денис Шмыгаль вместе со всем миром почтил память жертв Второй мировой войны.

Мы склоняем голову перед погибшими и выражаем уважение тем, кто отдал жизнь за мир без войны. Их героизм и жертвенность напоминают о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть,

– написал Шмыгаль.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал о посещении вместе с президентом Зеленским Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Ермак написал, что в этот момент вспомнил, как приходил сюда раньше – с родителями и еще тогда живыми бабушкой и дедушкой.

Помню, как много лет назад стоял перед ветеранами с охапкой цветов. И как осознал, насколько это для них важно – чувствовать, что все было не напрасно, и будущие поколения ценят все, что они сделали,

– рассказал глава ОП.

Ермак считает, что это – не праздник для пиара политиков, это – праздник для людей, которые преданно защищали родную землю.

"Никогда снова" звучит на разных языках

Днем ранее Ермак посвятил публикацию Дню памяти и примирения. Он подчеркнул, что самое время вспомнить о самой большой катастрофе в истории человечества. "Президент Владимир Зеленский справедливо отметил, что 8 мая не является заменой 9 мая. 8 мая – о памяти, 9 мая – о победе. Эти вещи являются составляющими нашей истории", – добавил глава ОП.

Актуально Тень победы: почему Россия до сих пор ищет ответы в прошлом

Мэр Киева Виталий Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко 8 мая вспомнил тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Он призвал почтить память погибших героев и поблагодарить живых ветеранов за жертвенность и отвагу.

И сегодня, каждый украинец должен, как никогда, понять настоящую цену словам "минута мира". Потому что, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость нашего государства,

– написал Кличко.

Мэр Львова Андрей Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый в День памяти и примирения призвал вспомнить всех, кто не успел дожить до этого дня в 1945 году. Мэр подчеркнул, что каждый должен понять, какой дорогой ценой миру достался этот мир.

Вице-спикер Руслан Стефанчук

Почтил и 8, и 9 мая первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Политик подчеркнул, что "в этот день воедино слились чувства невероятной боли за многочисленные потери и безграничного счастья, радости, гордости за свой непобедимый народ".

Он поблагодарил ветеранов и тех воинов, которые защищают Украину сегодня.

Стефанчук вспомнил 8 мая о войне на Донбассе

Накануне вице-спикер отметил, что уже 8 год Украина чтит День памяти и примирения под вражеские выстрелы. Политик поблагодарил освободителей, которые каждую секунду защищают нашу свободу и независимость с оружием в руках.

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 8 мая написала о Второй мировой войне, как о "тяжелом зубчатом колесе, которое проехало по всему человечеству".

Когда-то мы видели войну несколько раз в год в кино, сегодня мы видим войну ежедневно в новостях. Война с врагом продолжается на нашей родной земле, а ветераны – не наши дедушки, а наши одноклассники, братья, дети,

– написала Тимошенко.

Она отметила, что ничто не имеет такой высокой цены и не является столь необходимым, как мир. А Украине нужна своя Победа.

Петр Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" 9 мая опубликовал воспоминания о Второй мировой войне – из истории собственной семьи. Он отметил, что страшные события не обошли ни один украинский дом.

Дед Иван Порошенко дошел до Праги, получив в последние дни войны ранение ноги. Осколок извлечь так и не смогли, рана сочилась десятилетиями, и хромал он до конца жизни. Дед Марины Михаил Переведенцев и ранен был, и контузию получил; войну завершил в Берлине полковником 8 мая,

– написал Порошенко в фейсбуке.

В День памяти и примирения пятый президент Украины призвал вспомнить всех, кого потеряла Украина на всех театрах боевых действий. А также почтить нынешних героев.

Юрий Бойко

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" 8 мая о Дне памяти и примирения не вспомнил. В фейсбуке он взамен рассказал о перезахоронении воинов Второй мировой на Киевщине.

К теме "Украсил" Харьков бордами о фашизме: скандальная инициатива от депутата из ОПЗЖ

9 мая Бойко поделился своими воспоминаниями о праздничном параде, на который его повел дед. Именно его подарок – часы – политик носит на протяжении многих лет.

Их поколение сделало поистине большой Подвиг, память о котором мы обязаны сохранить. Долг нашего поколения – установить мир и никогда не забывать о ценности жизни,

– написал Бойко.

Кира Рудик

На странице политсилы "Голос" опубликовали сообщение ко Дню памяти и примирения. В партии отметили, что это время вспомнить подвиг 7 миллионов наших украинских дедушек и бабушек. Весь мир должен говорить: "Никогда снова", однако это не хочет сделать Россия.

Современная Россия пренебрежительно говорит "Можем повторить". Присваивает и очерняет достижения наших родных. Ставит знак равенства между Кремлем и всеми павшими в войне. В этом – вся суть современной российской власти. Они не чтят память, а снова хотят "победить Европу",

– говорится в заметке.

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Городской глава Одессы Геннадий Труханов 8 мая сообщил о перезахоронении 15 воинов, погибших при обороне Одессы. Мэр отметил, что личность одного из них удалось установить. А 9 мая Труханов опубликовал видео поздравления. На кадрах – бои Второй мировой и парад победы, а также возложение цветов к монументам и мужчины и даже ребенок – в форме красноармейца.

Мэр Днепра Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов 8 мая поделился размышлениями о том, чем была и стала Вторая мировая война. Он отметил, что в отличие от недавнего советского прошлого, для массового сознания наших "соседей" война – это не плохо и больно, а хорошо и весело.

Обман десятилетиями населения пропагандой сделал свое грязное дело. И если народ советский в большинстве своем войны не хотел и боялся, народ соседский, наоборот, считает, что война – дело легкое, приятное и полезное для души,

– написал Филатов.

Напоследок Филатов призвал помянуть погибших и поклониться живым.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов

9 мая Игорь Терехов опубликовал видео поздравления ко Дню победы над нацизмом. На кадрах – воспоминания ветеранов Второй мировой и поздравление самого политика, он призвал не забывать тех, кто совершил подвиг.

Стоит взглянуть Настоящий День победы: что и почему празднуют 8 мая, а что 9 мая