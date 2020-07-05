Военно-морской парад, приуроченный к празднованию Дня Военно-морских сил ВС Украины состоялся в Одессе. Правда, действо произошло в закрытом формате из-за пандемии коронавируса.

Фотографиями с мероприятия поделилась пресс-служба Офиса Президента. Глава государства за парадом внимательно следил, однако в его Офисе мероприятие назвали "прохождением военных кораблей и техники".

Актуально Зеленский: Мы никогда не простим тем, кто не позволил украинским морякам защитить Крым

Что известно о событии

Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осматривал прохождения военных кораблей и техники.

Военные вертолеты совершили пролет с флагом Украины и Военно-Морским флагом.

Далее по акваториеи Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

После этого военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, который потерпел бедствие.

Кроме того, по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.

В память о павших военных моряках на воду был положен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.



Фото с парада военной техники в Одессе / Фото пресс-служба Офиса Президента

Смотрите видео с парада в Одессе:

Отметим, что до этого Зеленский выступил перед моряками по случаю праздника. Он подчеркнул, что одной из главных задач государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей. Следовательно, глава государства пообещал, что моряки получат более 70 квартир, в частности, те, которые в 2014 году в Крыму не предали Украину.