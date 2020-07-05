Парад кораблів до Дня ВМС України пройшов в Одесі: фото і відео
Військово-морський парад, приурочений до святкування Дня Військово-морських сил ЗС України відбувся в Одесі. Щоправда, дійство відбулося у закритому форматі через пандемію коронавірусу.
Фотографіями з заходу поділилася пресслужба Офісу Президента. Глава держави за парадом уважно стежив, однак у його Офісі захід назвали "проходженням військових кораблів і техніки".
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Що відомо про подію
- Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглядав проходження військових кораблів і техніки.
- Військові гелікоптери здійснили проліт із прапором України та Військово-Морським прапором.
- Далі акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.
- Після цього військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха.
- Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.
- У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.
Фото з параду військової техніки в Одесі / Фото пресслужба Офісу Президента
Дивіться відео з параду в Одесі:
Зауважимо, що до цього на Зеленський виступив перед моряками з нагоди свята. Він наголосив, що одним з головних завдань держави є соціальне забезпечення військових моряків і членів їх сімей. Відтак, глава держави пообіцяв, що моряки отримають понад 70 квартир, зокрема, ті, які в 2014 році у Криму не зрадили Україну.