Військово-морський парад, приурочений до святкування Дня Військово-морських сил ЗС України відбувся в Одесі. Щоправда, дійство відбулося у закритому форматі через пандемію коронавірусу.

Фотографіями з заходу поділилася пресслужба Офісу Президента. Глава держави за парадом уважно стежив, однак у його Офісі захід назвали "проходженням військових кораблів і техніки".

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Що відомо про подію

Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглядав проходження військових кораблів і техніки.

Військові гелікоптери здійснили проліт із прапором України та Військово-Морським прапором.

Далі акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

Після цього військові катери та гелікоптери продемонстрували комплекс дій з надання допомоги кораблю, що зазнав лиха.

Крім того, акваторією пройшли навчальні катери з курсантами на борту.

У пам’ять про полеглих військових моряків на воду було покладено вінок. Пам’ять загиблих героїв ушанували хвилиною мовчання.

Фото з параду військової техніки в Одесі / Фото пресслужба Офісу Президента

Дивіться відео з параду в Одесі:

Зауважимо, що до цього на Зеленський виступив перед моряками з нагоди свята. Він наголосив, що одним з головних завдань держави є соціальне забезпечення військових моряків і членів їх сімей. Відтак, глава держави пообіцяв, що моряки отримають понад 70 квартир, зокрема, ті, які в 2014 році у Криму не зрадили Україну.