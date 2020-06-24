24 июня 2020 в оккупированном Луганске планируют провести военный "парад" по случаю 75 годовщины Победы во Второй мировой войне.

У параді буде задіяно 104 одиниці військової техніки та 16 одиниць історичної. Зокрема, будуть представлені вантажні автомобілі ЗІС -5, БМ -13 "Катюша" та три одиниці танків Т-34. Також у параді буде задіяно близько двох тисяч осіб.

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Парад передислокації

Важливо, що підготовка до параду і його проведення використовується бойовиками "ЛНР" з метою передислокації як живої сили, так і техніки.

Так, 20 червня в окупованому Луганську було зафіксовано колону важкої бронетехніки "2-го армійського корпусу ЛНР", а саме: танків Т-64. Колона бронетехніки у кількості 15 одиниць рухалася по вулиці Оборонній у напрямку луганського летовища, де наразі зосереджено важку бронетехніку та ствольну артилерію, заборонену мінськими домовленностями. Крім того, було зафіксовано рух важкої бронетехніки в напрямку Станиці Луганської, зокрема в райони постійної дислокації на території фабрики "Лутрі" і заводу "Маршал".

А вже 23 червня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував десятки одиниць озброєння, яке розміщене за встановленими лініями відведення. Так, на полігоні поблизу селища Мирне та на злітно-посадковій смузі луганського аеродрому дрон ОБСЄ виявив: тридцять один Т-64 та Т-72, зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" та 9К33 "Оса", шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А "Жаба".

Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

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Це не перший випадок, коли проведення параду використовується бойовиками "ЛНР" з метою передислокації як живої сили, так і техніки. Так, у 2015 році " Права Справа" повідомляла, що парад Перемоги буде використаний, як прикриття для передислокації у напрямку Станиці Луганської. Мовилося про 152-мм самохідних гаубиць "МСТА" та систем ТОС-1 " Буратіно".